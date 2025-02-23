Утечка раскрыла конфликты внутри группы хакеров

Опубликовано 23 февраля 2025, 06:451 мин.
Утечка раскрыла конфликты внутри группы хакеровРазработчики вымогательского ПО
Масштабная утечка более 200 000 сообщений внутреннего чата раскрыла закулисье Black Basta, одной из самых активных в мире банд, занимающихся разработкой вымогательского ПО. Сообщения, отправленные в период с сентября 2023 по сентябрь 2024 года в мессенджере, раскрывают тактики взлома, конфликты лидеров и даже предательства внутри группировки.
Как сообщается, утечка произошла из неизвестного источника в отместку за то, что Black Basta якобы атаковала российские банки. Нынешний главарь, которым считается Олег Нефедов, подвергается критике за рискованные решения, группа, мол, боится привлечь больше внимания правоохранительных органов.
Black Basta стояла за атаками на крупные компании и учреждения, включая Hyundai Europe, британскую коммунальную компанию Southern Water и правительство Чили. Утечка также раскрыла подробности о членах группы, их методах исследования и о том, какие они используют платформы для планирования атак.