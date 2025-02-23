Утечка раскрыла конфликты внутри группы хакеров

Как сообщается, утечка произошла из неизвестного источника в отместку за то, что Black Basta якобы атаковала российские банки. Нынешний главарь, которым считается Олег Нефедов, подвергается критике за рискованные решения, группа, мол, боится привлечь больше внимания правоохранительных органов.

Black Basta стояла за атаками на крупные компании и учреждения, включая Hyundai Europe, британскую коммунальную компанию Southern Water и правительство Чили. Утечка также раскрыла подробности о членах группы, их методах исследования и о том, какие они используют платформы для планирования атак.