Утечки сделали своё: Яндекс Еда разрешил удалять данные о своих заказах

Удалить данные можно в личном кабинете Яндекс ID. Уже сейчас можно стереть информацию о доставленных и завершенных заказах. Процесс удаления может занимать до трёх дней. В будущем можно будет удалить из Яндекс Еды и другую информацию о себе — например, адреса для доставки.

Компания уточнила, что данные удаляются безвозвратно. После этого сервис не будет давать рекомендации ресторанов и блюд, но продолжит помнить адреса доставок и показывать заказы Яндекс Лавки. Кстати, скоро данные можно будет удалить и из Яндекс Лавки.

Инструмент для управления данными находится в разделе «Управление аккаунтом». Нужно перейти по этой ссылке и ввести код подтверждения.