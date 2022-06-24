Утечки сделали своё: Яндекс Еда разрешил удалять данные о своих заказах

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Утечки сделали своё: Яндекс Еда разрешил удалять данные о своих заказахСкоро такая возможность появится и у Яндекс Лавки
2022 год ознаменовался крупными утечками из сервисов Яндекса. Специалисты даже создали карту, на которой отметили адреса и имена пользователей с указанием потраченной на еду суммы. Вероятно, в ответ на этот скандал Яндекс представил новую функцию: теперь пользователи могут удалить информацию о своих заказах в Яндекс Еде.
Удалить данные можно в личном кабинете Яндекс ID. Уже сейчас можно стереть информацию о доставленных и завершенных заказах. Процесс удаления может занимать до трёх дней. В будущем можно будет удалить из Яндекс Еды и другую информацию о себе — например, адреса для доставки.
Компания уточнила, что данные удаляются безвозвратно. После этого сервис не будет давать рекомендации ресторанов и блюд, но продолжит помнить адреса доставок и показывать заказы Яндекс Лавки. Кстати, скоро данные можно будет удалить и из Яндекс Лавки.
Инструмент для управления данными находится в разделе «Управление аккаунтом». Нужно перейти по этой ссылке и ввести код подтверждения.