Утекли ли ваши данные с Госуслуг? Минцифры уверяет, что нет

Так ведомство прокомментировало сообщения от лица «украинских хакеров» о взломе Госуслуг. В Минцифры заявили, что специалисты Ростелекома проверили опубликованный файл и выяснили, что он не имеет отношения к порталу госуслуг.

На самом деле в файле — старая утечка с одного из сторонних порталов, говорят в Минцифры. Этот портал использует вход через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Система получает от ЕСИА подтверждение личности и разрешает вход на портал, но не имеет прямого доступа к набору данных пользователя.

Минцифры утверждает, что все данные пользователей Госуслуг (включая логины и пароли) в безопасности и надёжно защищены.