Уволенный со скандалом стажер китайской ByteDance получил приз по ИИ

Тиан написал эту работу в соавторстве с исследователями из ByteDance и Пекинского университета. Однако вокруг него разгорелись споры. В августе ByteDance уволила Тиана за якобы "серьезные дисциплинарные нарушения", включая срыв экспериментов и монополизацию ресурсов компании. Сообщается, что компания подала на него в суд, требуя возмещения ущерба на сумму более 1 миллиона долларов.

NeurIPS подчеркнула, что награда была основана на научных достоинствах статьи, а не на поведении автора. Критики утверждают, что признание заслуг Тиана подрывает академическую честность. В анонимном сообщении, распространяемом в блоге на GitHub, Тянь обвиняется в получении недостоверных результатов исследований и нанесении ущерба благополучию коллег.

ByteDance и соавторы статьи не прокомментировали ситуацию.