Приложения
Опубликовано 14 декабря 2024, 23:15
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Уволенный со скандалом стажер китайской ByteDance получил приз по ИИ

Обвиненный в неправомерных действиях
Кейу Тиан (Keyu Tian), бывший стажер ByteDance, обвиненный в саботаже исследований компании, получил престижную награду за лучшую работу на конференции по искусственному интеллекту NeurIPS. Работа, озаглавленная "Визуальное авторегрессионное моделирование: Масштабируемая генерация изображений с помощью прогнозирования следующего масштаба", представляет более быстрый и эффективный метод ИИ-генерации изображений.
Уволенный со скандалом стажер китайской ByteDance получил приз по ИИ
© Ferra

Тиан написал эту работу в соавторстве с исследователями из ByteDance и Пекинского университета. Однако вокруг него разгорелись споры. В августе ByteDance уволила Тиана за якобы "серьезные дисциплинарные нарушения", включая срыв экспериментов и монополизацию ресурсов компании. Сообщается, что компания подала на него в суд, требуя возмещения ущерба на сумму более 1 миллиона долларов.

NeurIPS подчеркнула, что награда была основана на научных достоинствах статьи, а не на поведении автора. Критики утверждают, что признание заслуг Тиана подрывает академическую честность. В анонимном сообщении, распространяемом в блоге на GitHub, Тянь обвиняется в получении недостоверных результатов исследований и нанесении ущерба благополучию коллег.

ByteDance и соавторы статьи не прокомментировали ситуацию.