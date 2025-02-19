Опубликовано 19 февраля 2025, 10:011 мин.
Уволены 80% штата: МТС урезала расходы на конкурент YouTube — платформу NuumВы его смотрели?
МТС урезала расходы на конкурент YouTube — платформу Nuum. МТС пересматривает стратегию развития видеоплатформы Nuum и сокращает финансирование проекта, сообщили «Ведомостям» источники. С начала 2025 года команду покинуло около 250 сотрудников — это 70−80% всего штата. В основном были уволены специалисты по маркетингу и контенту, а также их руководители. Увольнения проходили по соглашению сторон.
© МТС
По данным источников, вскоре компанию может покинуть и глава платформы Наталья Братчикова, но официальных комментариев она не дала. В МТС заявили, что Nuum продолжит работать, однако новые функции разрабатывать не будут, а инвестиции в маркетинг и контент приостановят.
Nuum была запущена в бета-версии в декабре 2023 года и предлагала пользователям на манер YouTube длинные видео, короткие ролики и стримы. Закрытие платформы пока не планируется, но её дальнейшее развитие будет скорректировано.