По данным источников, вскоре компанию может покинуть и глава платформы Наталья Братчикова, но официальных комментариев она не дала. В МТС заявили, что Nuum продолжит работать, однако новые функции разрабатывать не будут, а инвестиции в маркетинг и контент приостановят.

Nuum была запущена в бета-версии в декабре 2023 года и предлагала пользователям на манер YouTube длинные видео, короткие ролики и стримы. Закрытие платформы пока не планируется, но её дальнейшее развитие будет скорректировано.