Уже треть аудитории Mail: «зумеры» стали чаще смотреть ТВ через браузер

Опубликовано 31 марта 2026, 12:00
Уже треть аудитории Mail: «зумеры» стали чаще смотреть ТВ через браузерА вы смотрите?
По данным Mail, в 2026 году зумеры и поколение альфа составляют около 33% всех пользователей ТВ-плеера на их платформе. Это почти столько же, сколько и более старшие зрители.
Если смотреть подробнее, то среди аудитории до 29 лет зумеры занимают 30%, а поколение альфа — около 3%. При этом интерес к браузерному ТВ сохраняется и у других возрастных групп: миллениалы (35−44 года) составляют около 30% зрителей, а поколение X (45−54 года) — примерно 20%.
Чаще всего пользователи выбирают новости и развлекательные программы. Больше всего просмотров приходится на дневное время.