Уже второй штат США заставил соцсети проверять паспорта своих пользователей

Юта недавно приняла аналогичные меры, и по меньшей мере еще три штата рассматривают подобные законы. Эти законы являются частью растущего движения за введение мер по проверке возраста и других возрастных ограничений для компаний социальных сетей.

Согласно закону Арканзаса, компании обязаны проверять возраст своих пользователей по удостоверениям личности, выданным правительством, или "любым коммерчески обоснованным методом проверки возраста". Однако законодательство включает ряд исключений, которые, как представляется, могут оправдать некоторые известные платформы. Например, исключение составляют платформы, ориентированные на "профессиональное общение" и "развитие карьеры". Также есть исключения для компаний, ориентированных на игры, и компаний, которые позволяют "пользователю создавать короткие видеоклипы с танцами, закадровым голосом или другими развлекательными действиями, в которых основная цель не является образовательной или информативной", что можно интерпретировать как исключение для TikTok.