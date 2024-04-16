В 2024 году Android будет расти быстрее iOS. В два раза

По данным исследовательской компании IDC, Android ожидает значительный рост. Их прогноз? В этом году Android будет расти в два раза быстрее, чем iOS. Эта новость появилась после того, как продажи Apple упали на 10% в первом квартале 2024 года, уступив лидерство Samsung.

Недавний успех Samsung в Китае, крупнейшем рынке смартфонов, является ключевым фактором, способствующим росту Android. Проблемы Apple в этом регионе еще больше усиливают преимущество Android.

Продолжающийся судебный процесс Минюста США против Apple, обвиняющий ее в антиконкурентной практике в App Store и экосистеме обмена сообщениями, бросает тень на производителя iPhone. Эта судебная тяжба может потенциально повлиять на потребительское восприятие и долю рынка. Судебная тяжба добавляет еще один уровень сложности для Apple на важнейшем рынке США. Несмотря на сильное присутствие, эти проблемы могут открыть двери для конкурентов на Android.