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Опубликовано 16 апреля 2024, 14:29
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В 2024 году Android будет расти быстрее iOS. В два раза

Утверждает IDC
На рынке смартфонов происходят изменения: по прогнозам, в 2024 году Android опередит iOS. 9to5Google со ссылкой на IDC описали ключевые факторы, определяющие эту тенденцию.
В 2024 году Android будет расти быстрее iOS. В два раза
© Ferra

По данным исследовательской компании IDC, Android ожидает значительный рост. Их прогноз? В этом году Android будет расти в два раза быстрее, чем iOS. Эта новость появилась после того, как продажи Apple упали на 10% в первом квартале 2024 года, уступив лидерство Samsung.

Недавний успех Samsung в Китае, крупнейшем рынке смартфонов, является ключевым фактором, способствующим росту Android. Проблемы Apple в этом регионе еще больше усиливают преимущество Android.

Продолжающийся судебный процесс Минюста США против Apple, обвиняющий ее в антиконкурентной практике в App Store и экосистеме обмена сообщениями, бросает тень на производителя iPhone. Эта судебная тяжба может потенциально повлиять на потребительское восприятие и долю рынка. Судебная тяжба добавляет еще один уровень сложности для Apple на важнейшем рынке США. Несмотря на сильное присутствие, эти проблемы могут открыть двери для конкурентов на Android.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Apple
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#ANDROID
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#IOS