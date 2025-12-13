Опубликовано 13 декабря 2025, 18:001 мин.
В 2026 году в ChatGPT появится «взрослый режим»Для пользователей старше 18 лет
OpenAI сообщила о планах внедрить в ChatGPT «взрослый режим» в первом квартале 2026 года. Если вы докажете, что вам больше 18 лет, то ИИ сможет вести более «свободные» разговоры, вплоть до обсуждения «эротических» тем.
© OpenAI
Ранее компания ограничила возможности чатбота после жалоб и инцидентов, связанных с «безопасностью подростков». Среди мер были введены родительские фильтры и функция оценки возраста. Именно эта система проверки возраста станет ключевой для запуска «взрослого режима».
Однако эксперты предупреждают о рисках: исследования показывают, что эмоциональная привязанность к чатботам может повышать уровень психологического стресса, особенно у людей с «ограниченным кругом реальных контактов». Некоторые пользователи могут банально стать «чрезмерно зависимыми» от общения с ИИ.