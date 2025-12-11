В 2ГИС появился ИИ-помощник: отвечает, где поесть, припарковаться и отдохнуть

Теперь пользователи могут задавать вопросы прямо в карточке места — от кафе и театров до парков и госучреждений.

ИИ-помощник отвечает быстро. Он анализирует справочные данные 2ГИС, отзывы, фотографии и информацию из внешних источников. Например, можно узнать, подают ли в кафе завтраки весь день, можно ли пройти в театр после начала спектакля, или какие аттракционы подходят детям.