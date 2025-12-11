В 2ГИС появился ИИ-помощник: отвечает, где поесть, припарковаться и отдохнуть

В 2ГИС появился ИИ-помощник: отвечает, где поесть, припарковаться и отдохнутьОтвечает на вопросы о местах и скоро начнёт записывать на услуги
Теперь пользователи могут задавать вопросы прямо в карточке места — от кафе и театров до парков и госучреждений.
ИИ-помощник отвечает быстро. Он анализирует справочные данные 2ГИС, отзывы, фотографии и информацию из внешних источников. Например, можно узнать, подают ли в кафе завтраки весь день, можно ли пройти в театр после начала спектакля, или какие аттракционы подходят детям.
Чтобы воспользоваться помощником, нужно открыть раздел «Вопросы» в карточке интересующей организации. Там доступны популярные вопросы и возможность задать свой.
В будущем возможности ИИ-помощника расширятся. Он сможет не только отвечать на вопросы, но и записывать на услуги — например, в автосервис или салон красоты, помогать искать вакансии или уточнять стоимость недвижимости. Всё это будет доступно прямо в приложении, без перехода на другие сайты.
Обновление уже доступно на самом сайте 2ГИС и в приложениях для iOS и Android.