Приложения
Опубликовано 11 декабря 2025, 17:00
1 мин.

В 2ГИС появился ИИ-помощник: отвечает, где поесть, припарковаться и отдохнуть

Отвечает на вопросы о местах и скоро начнёт записывать на услуги
2ГИС представил нового ИИ-помощника, который теперь доступен в карточках всех организаций и мест. Он помогает получить важную информацию — без поиска по сайтам, соцсетям и длинным отзывам, сообщает пресс-служба сервиса.
В 2ГИС появился ИИ-помощник: отвечает, где поесть, припарковаться и отдохнуть

© 2ГИС

Теперь пользователи могут задавать вопросы прямо в карточке места — от кафе и театров до парков и госучреждений.

ИИ-помощник отвечает быстро. Он анализирует справочные данные 2ГИС, отзывы, фотографии и информацию из внешних источников. Например, можно узнать, подают ли в кафе завтраки весь день, можно ли пройти в театр после начала спектакля, или какие аттракционы подходят детям.

В 2ГИС появился ИИ-помощник: отвечает, где поесть, припарковаться и отдохнуть

© 2ГИС

Чтобы воспользоваться помощником, нужно открыть раздел «Вопросы» в карточке интересующей организации. Там доступны популярные вопросы и возможность задать свой.

В будущем возможности ИИ-помощника расширятся. Он сможет не только отвечать на вопросы, но и записывать на услуги — например, в автосервис или салон красоты, помогать искать вакансии или уточнять стоимость недвижимости. Всё это будет доступно прямо в приложении, без перехода на другие сайты.

Обновление уже доступно на самом сайте 2ГИС и в приложениях для iOS и Android.