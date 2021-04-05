В 60% популярных Android-приложений нашли «дыры» безопасности

Во время своего исследования компания обнаружила 3137 уникальных уязвимостей. Все они, как утверждается, могут привести к утечке конфиденциальных данных. Специалисты пояснили, что некоторые уязвимости появляются в приложениях из-за использования разработчиками фрагментов открытого исходного кода. Тщательная работа над безопасностью продукта может быть разработчиков дорогой и неэффективной.

Эксперты также отметили, что по итогам 2020 года проблема безопасности мобильных приложений стала актуальнее. Из-за пандемии злоумышленники стали больше обращать внимания на этот сегмент. В частности, стали популярными бизнес-приложения, а потому и они попали в зону риска.