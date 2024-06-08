В аккаунте Google появится отдельная вкладка со всеми вашими адресами

Теперь пользователи могут просматривать и управлять своими домашними и рабочими адресами, добавленными в Google Maps, а также «Другими адресами» из сторонних сервисов, с подробной информацией о том, когда и где каждый адрес был впервые добавлен и в последний раз обновлен.

На этой странице пользователи также могут управлять адресами профиля (видимыми для других пользователей в определенных службах Google), адресами для выставления счетов (связанными с методами оплаты) и юридическими адресами (связанными с профилями платежей Google).