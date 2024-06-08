В аккаунте Google появится отдельная вкладка со всеми вашими адресами

Опубликовано 08 июня 2024, 14:15
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В аккаунте Google появится отдельная вкладка со всеми вашими адресамиЦентрализованное управление
Google представила новую функцию, позволяющую пользователям управлять всеми сохраненными адресами в одном месте. Обновление, о котором было объявлено в письмах пользователям, доступно через myaccount.google.com в разделе Личная информация > Адреса.
Новая карточка объединяет адреса из различных сервисов Google, таких как Google Maps, Google Pay, Chrome Autofill и центр платежей Google.
Теперь пользователи могут просматривать и управлять своими домашними и рабочими адресами, добавленными в Google Maps, а также «Другими адресами» из сторонних сервисов, с подробной информацией о том, когда и где каждый адрес был впервые добавлен и в последний раз обновлен.
На этой странице пользователи также могут управлять адресами профиля (видимыми для других пользователей в определенных службах Google), адресами для выставления счетов (связанными с методами оплаты) и юридическими адресами (связанными с профилями платежей Google).