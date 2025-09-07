В AMD заявили, что ИИ всё ещё недооценивают

Старший вице-президент AMD Джек Хуинь отметил, что сегодня ИИ недооценён: популярные генеративные инструменты — чат-боты и генерация изображений — лишь начало. Настоящие изменения будут с текст-видео и полностью локальными ИИ-приложениями.

AMD делает ставку на эффективность и производительность, а не на громкие анонсы. NPU создаются не для замены CPU и GPU, а для безопасного и эффективного запуска ИИ-программ вне облака. «Не будет ИИ-ПК без идеального ПК», — подчеркнул Хуинь.

Компания также не планирует запускать конкурента GeForce Now.