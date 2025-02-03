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Опубликовано 03 февраля 2025, 11:15
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В американских мониторах пациентов китайской компании нашли опасный бэкдор

Американская FDA предупреждает о бэкдоре
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выразило обеспокоенность по поводу проблем кибербезопасности мониторов для пациентов от китайской компании Contec, производящей медицинское оборудование.
В американских мониторах пациентов китайской компании нашли опасный бэкдор
© Ferra

Мониторы могут иметь уязвимости, позволяющие неавторизованным лицам удаленно управлять устройствами или получать доступ к данным пациента. Эти устройства, подключенные к Интернету, могут передавать конфиденциальную информацию, включая персональные медицинские данные, за пределы медицинских учреждений, говорится в отчете.

Хотя FDA не сообщало о случаях «неправильного» использования, травм или смертей, связанных с этими проблемами, они советуют соблюдать осторожность.

К тому же в подробном отчете CISA говорится о том, как исследовательская группа смогла использовать эти уязвимости для получения доступа к данным пациентов.

Источник:FDA
Автор:Максим Многословный
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