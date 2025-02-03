В американских мониторах пациентов китайской компании нашли опасный бэкдор

Опубликовано 03 февраля 2025, 11:151 мин.
В американских мониторах пациентов китайской компании нашли опасный бэкдорАмериканская FDA предупреждает о бэкдоре
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выразило обеспокоенность по поводу проблем кибербезопасности мониторов для пациентов от китайской компании Contec, производящей медицинское оборудование.
Мониторы могут иметь уязвимости, позволяющие неавторизованным лицам удаленно управлять устройствами или получать доступ к данным пациента. Эти устройства, подключенные к Интернету, могут передавать конфиденциальную информацию, включая персональные медицинские данные, за пределы медицинских учреждений, говорится в отчете.
Хотя FDA не сообщало о случаях «неправильного» использования, травм или смертей, связанных с этими проблемами, они советуют соблюдать осторожность.
К тому же в подробном отчете CISA говорится о том, как исследовательская группа смогла использовать эти уязвимости для получения доступа к данным пациентов.