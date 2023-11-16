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16:56, 16 ноября 2023
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В Android 14 наконец появится запись экрана лишь одного приложения

Лучше поздно, чем никогда

Долгожданная функция Android 14 - «запись экрана одного приложени» - дебютирует в грядущем обновлении QPR2. Представленная на выставке I/O 2023 и запланированная на март 2024 г., эта функция позволяет пользователям записывать работу конкретного приложения, избегая необходимости снимать весь экран.

В бета-версии плитка быстрых настроек «Запись экрана» предлагает пользователям выбор между «Весь экран» и новым вариантом «Одно приложение». При выборе последнего варианта пользователь получает полноэкранный интерфейс и сеткой приложений для удобной навигации. При записи исключаются строки состояния и навигации.

По слухам, компания Amazon собирается распрощаться со своей многолетней практикой использования адаптированных версий ОС Android во всем спектре своих продуктов. Так, готовится новая операционная система, получившая предварительное название «Vega».

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