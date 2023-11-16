В Android 14 наконец появится запись экрана лишь одного приложения

В бета-версии плитка быстрых настроек «Запись экрана» предлагает пользователям выбор между «Весь экран» и новым вариантом «Одно приложение». При выборе последнего варианта пользователь получает полноэкранный интерфейс и сеткой приложений для удобной навигации. При записи исключаются строки состояния и навигации.

По слухам, компания Amazon собирается распрощаться со своей многолетней практикой использования адаптированных версий ОС Android во всем спектре своих продуктов. Так, готовится новая операционная система, получившая предварительное название «Vega».