Приложения
Опубликовано 16 января 2026, 13:06
1 мин.

В Android 16 исправили утечку заряда батареи, зависание устройств и не только

В QPR3 Beta 2
Google выпустила обновление Android 16 QPR3 Beta 2. Апдейт исправляет критические сбои системы, зависания, проблемы с уведомлениями и разрядкой батареи, а также улучшает работу Wi-Fi и звонков.
В Android 16 исправили утечку заряда батареи, зависание устройств и не только

© Google

Для владельцев Pixel 6, 6a и 7 серия обновление идёт под номером сборки CP11.251 209.007, для остальных устройств — CP11.251 209.007.A1.

Основные исправления включают:

Устранение зависаний списка приложений при прокрутке.

Исправление неправильного учёта времени работы экрана в Android Auto, влияющего на заряд батареи.

Исправление графических багов в уведомлениях и режиме PiP.

Оптимизация фоновых процессов для уменьшения ночного расхода батареи.

Исправление игнорирования лимита зарядки и проблемы с беспроводной и проводной зарядкой.

Решение проблем с медленным Wi-Fi и пропущенными звонками.

Исправление сбоев при открытии некоторых приложений, включая Microsoft, и ошибок при работе с устройствами со складным экраном.

Улучшение работы аудиовыхода во время звонков и устранение мерцания экрана при пробуждении.

Кроме того, обновление добавляет поддержку Quick Share с AirDrop для Pixel 9 и обновлённый интерфейс страницы системных настроек.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#обновление
,
#ANDROID
,
#Google