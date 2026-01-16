В Android 16 исправили утечку заряда батареи, зависание устройств и не только

Для владельцев Pixel 6, 6a и 7 серия обновление идёт под номером сборки CP11.251 209.007, для остальных устройств — CP11.251 209.007.A1.

Основные исправления включают:

- Устранение зависаний списка приложений при прокрутке.

- Исправление неправильного учёта времени работы экрана в Android Auto, влияющего на заряд батареи.

- Исправление графических багов в уведомлениях и режиме PiP.

- Оптимизация фоновых процессов для уменьшения ночного расхода батареи.

- Исправление игнорирования лимита зарядки и проблемы с беспроводной и проводной зарядкой.

- Решение проблем с медленным Wi-Fi и пропущенными звонками.

- Исправление сбоев при открытии некоторых приложений, включая Microsoft, и ошибок при работе с устройствами со складным экраном.

- Улучшение работы аудиовыхода во время звонков и устранение мерцания экрана при пробуждении.

Кроме того, обновление добавляет поддержку Quick Share с AirDrop для Pixel 9 и обновлённый интерфейс страницы системных настроек.