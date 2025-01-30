В Android 16 появилась функция улучшения работы слуховых аппаратов в условиях шума

С выходом бета-версии Android 16 «Google внедряет новые возможности, чтобы сделать операционную систему более доступной». Появились дополнительные подробности о том, как Google улучшает поддержку слуховых аппаратов.

Как отмечает портал Android Authority, LE Audio — новейший аудиостандарт Bluetooth, заменяющий профили Bluetooth Classic Audio, такие как A2DP. Стандарт работает на основе Bluetooth Low Energy и позволяет использовать новые функции, такие как Auracast — трансляция звука по Bluetooth, и поддержка слуховых аппаратов.

Уточняется, что слуховые аппараты, использующие LE Audio, обладают повышенной производительностью, увеличенным временем автономной работы и лучшей совместимостью с различными платформами.

Кроме того, сообщается, что Android 16 также добавляет возможность пользователям слуховых аппаратов LE Audio «переключаться между встроенными микрофонами слуховых аппаратов и микрофоном на телефоне для голосовых вызовов». По словам представителей Google, это может быть полезно в шумной обстановке или в других ситуациях, когда микрофон слухового аппарата может работать не очень хорошо. Также полезно переключать микрофоны, когда в слуховых аппаратах разряжается батарея, так как это поможет продлить срок их службы.