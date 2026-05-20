В Android 17 появится возможность продолжить работу с любого устройства, как у Apple

Система сама предложит нужное приложение в панели задач планшета. Достаточно нажать на иконку — и вы сразу вернётесь к тому же документу, письму или экрану.

Поначалу функция будет работать между телефонами и планшетами, а в будущем — и с другими устройствами. Переход возможен в обе стороны.

В демонстрациях Google показали, как документ Google Docs, открытый на телефоне, мгновенно появляется на планшете в том же месте. А письмо в Gmail можно начать читать на телефоне, а закончить — на экране планшета, даже через веб-версию.

Функция станет доступна вместе с тестовой версии Android 17, в ближайшие недели.