Опубликовано 20 мая 2026, 15:37
В Android 17 появится возможность продолжить работу с любого устройства, как у Apple«Continue On»
На I/O 2026 Google анонсировала «Continue On» для Android 17. Она делает работу с несколькими устройствами такой же удобной, как в экосистеме Apple. Суть проста: вы начинаете работать в приложении на одном устройстве (телефоне, например), а продолжаете на другом (планшет, допусти) — ровно с того же места.
Система сама предложит нужное приложение в панели задач планшета. Достаточно нажать на иконку — и вы сразу вернётесь к тому же документу, письму или экрану.
Поначалу функция будет работать между телефонами и планшетами, а в будущем — и с другими устройствами. Переход возможен в обе стороны.
В демонстрациях Google показали, как документ Google Docs, открытый на телефоне, мгновенно появляется на планшете в том же месте. А письмо в Gmail можно начать читать на телефоне, а закончить — на экране планшета, даже через веб-версию.
Функция станет доступна вместе с тестовой версии Android 17, в ближайшие недели.