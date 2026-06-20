В Android 17 стали пропадать виджеты

Как выяснилось, сбой происходит только на тех устройствах, где настроен «рабочий профиль» — независимый защищенный «контейнер», который изолирует корпоративные приложения и данные от личных.

Представитель Google подтвердил, что компания знает о баге и уже готовит исправление. В ближайшем обновлении ПО проблема будет устранена. Пока точная дата выхода патча не называется.

Есть и временное решение: можно удалить рабочий профиль, перезагрузить телефон и заново добавить виджеты на экран.