В Android 17 стали пропадать виджеты

Опубликовано 20 июня 2026, 06:301 мин.
В Android 17 стали пропадать виджетыGoogle обещает исправление
Android 17, что уже начала устанавливаться на смартфоны Pixel, принесла с собой проблемы. Некоторые пользователи обнаружили, что их любимые виджеты бесследно исчезли с рабочего стола.
Как выяснилось, сбой происходит только на тех устройствах, где настроен «рабочий профиль» — независимый защищенный «контейнер», который изолирует корпоративные приложения и данные от личных.
Представитель Google подтвердил, что компания знает о баге и уже готовит исправление. В ближайшем обновлении ПО проблема будет устранена. Пока точная дата выхода патча не называется.
Есть и временное решение: можно удалить рабочий профиль, перезагрузить телефон и заново добавить виджеты на экран.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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