В «Android-часах» появился доступ ко всем вашим картам лояльности магазинов

19:20, 13 декабря 2023
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В «Android-часах» появился доступ ко всем вашим картам лояльности магазиновБыстрый доступ
Google Wallet для Wear OS претерпел полезное изменение, теперь пользователи могут без труда получать доступ к своим картам лояльности прямо со своих смарт-часов.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Ранее ограниченный функцией tap-to-pay, обновленный Wallet теперь легко интегрирует все сохраненные карты лояльности со смартфонов пользователей или аккаунтов Google.
Карты лояльности отображаются в удобном для пользователя порядке после способов оплаты и имеют элегантный прямоугольный вид.
При нажатии на карту на ярком белом фоне отображается QR-код или штрих-код с возможностью прокрутки для получения дополнительной информации. Пользователи могут легко управлять порядком прохождения карт, изменяя настройки на своем телефоне.
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