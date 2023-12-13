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19:20, 13 декабря 2023
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В «Android-часах» появился доступ ко всем вашим картам лояльности магазинов

Быстрый доступ

Google Wallet для Wear OS претерпел полезное изменение, теперь пользователи могут без труда получать доступ к своим картам лояльности прямо со своих смарт-часов.

В «Android-часах» появился доступ ко всем вашим картам лояльности магазинов

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Ранее ограниченный функцией tap-to-pay, обновленный Wallet теперь легко интегрирует все сохраненные карты лояльности со смартфонов пользователей или аккаунтов Google.

Карты лояльности отображаются в удобном для пользователя порядке после способов оплаты и имеют элегантный прямоугольный вид.

При нажатии на карту на ярком белом фоне отображается QR-код или штрих-код с возможностью прокрутки для получения дополнительной информации. Пользователи могут легко управлять порядком прохождения карт, изменяя настройки на своем телефоне.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
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