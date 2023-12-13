В «Android-часах» появился доступ ко всем вашим картам лояльности магазинов

Ранее ограниченный функцией tap-to-pay, обновленный Wallet теперь легко интегрирует все сохраненные карты лояльности со смартфонов пользователей или аккаунтов Google.

Карты лояльности отображаются в удобном для пользователя порядке после способов оплаты и имеют элегантный прямоугольный вид.

При нажатии на карту на ярком белом фоне отображается QR-код или штрих-код с возможностью прокрутки для получения дополнительной информации. Пользователи могут легко управлять порядком прохождения карт, изменяя настройки на своем телефоне.