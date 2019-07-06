В Android появилась главная фишка iPhone X

Он называется Swiftkey Puppet. С помощью функций дополненной реальности анимированные животные повторяют выражения лица пользователя. Среди моделей есть динозавр, панда, собака, кошка и сова. Делиться эмодзи можно через различные приложения, в том числе Facebook Messenger и Telegram.
Работу технологии обеспечивает нейронная сеть, которая обучалась на лицах нескольких тысяч добровольцев. Пока технология несовершенна, и некоторые пользователи сообщают, что она не очень хорошо повторяет движения рта и иногда идёт в рассинхрон.
Но это лишь бета-версия Swiftkey Puppet. Скорее всего, со временем недостатки будут устранены.