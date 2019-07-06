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Сегодня 12:18

В Android появилась главная фишка iPhone X

Animoji
В 2017 году Apple вместе с iPhone X представила продвинутую версию эмодзи — Animoji. Работает это по принципу фильтров в Snapchat или Instagram: пользователь корчит рожи в камеру смартфона, а зверюшка на экране их повторяет. Творением можно поделиться с друзьями. Как и многие другие вещи, это недолго оставалось эксклюзивом Apple. Теперь и Microsoft разработала подобный инструмент для клавиатуры SwiftKey.

Он называется Swiftkey Puppet. С помощью функций дополненной реальности анимированные животные повторяют выражения лица пользователя. Среди моделей есть динозавр, панда, собака, кошка и сова. Делиться эмодзи можно через различные приложения, в том числе Facebook Messenger и Telegram.

Работу технологии обеспечивает нейронная сеть, которая обучалась на лицах нескольких тысяч добровольцев. Пока технология несовершенна, и некоторые пользователи сообщают, что она не очень хорошо повторяет движения рта и иногда идёт в рассинхрон.

Но это лишь бета-версия Swiftkey Puppet. Скорее всего, со временем недостатки будут устранены.

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