В Android появилась главная фишка iPhone X

Работу технологии обеспечивает нейронная сеть, которая обучалась на лицах нескольких тысяч добровольцев. Пока технология несовершенна, и некоторые пользователи сообщают, что она не очень хорошо повторяет движения рта и иногда идёт в рассинхрон.

Но это лишь бета-версия Swiftkey Puppet. Скорее всего, со временем недостатки будут устранены.