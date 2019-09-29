В Android-смартфонах появилась одна «кнопка» для отказа от всех ненужных опций

Об этом сообщает портал AndroidPolice. Новый пункт появился в разделе «Общие» (General). Называется он «Настройки Google Play» (Google Play preferences). В нём доступны следующие возможности:
- очистить вишлист;
- выйти из программ бета-тестирования;
- отменить регистрацию на предстоящие мероприятия;
- отменить предварительную регистрацию в играх и приложениях.
Пока нововведение видно только некоторым пользователям, скорее всего, по той причине, что развёртывается на серверной стороне. Скоро оно станет доступно для большинства владельцев Android-смартфонов.