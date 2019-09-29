В Android-смартфонах появилась одна «кнопка» для отказа от всех ненужных опций

Google добавила в настройки магазина приложений Google Play дополнительный пункт, через который можно выйти из всех программ бета-тестирования, отказаться от предварительной регистрации в играх и приложениях, а также очистить вишлист по программам. Это позволит избавиться разом от большого количества раздражающих оповещений.