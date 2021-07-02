В Android усложнят установку приложений в обход магазина Google Play

Первое преимущество заключается в том, что App Bundle в среднем «весит» на 15% меньше APK. Это значит, что приложения станут скачиваться быстрее. Также программы будут занимать меньше места в памяти смартфона.

Кроме того, приложения станут безопаснее. Сейчас мобильные программы используют отдельные OBB-файлы для хранения дополнительного контента, и эти файлы находятся на сторонних серверах. После перехода на AAB, файлы начнут храниться на серверах Google и будут проверяться.

Что касается минусов, то они касаются монополии Google Play. Некоторые эксперты полагают, что из-за AAB пользователей привяжут к магазину приложений. На первом же этапе пользователям, которые привыкли устанавливать приложения в обход, придётся искать специальные инсталляторы вроде APKMirror Installer.