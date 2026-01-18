Создатели Claude предупредили, что ИИ только усилит разрыв между богатыми и бедными

Анализ более двух миллионов диалогов с Claude показал: богатые страны осваивают ИИ намного быстрее, чем страны с низким доходом, и пока нет признаков того, что ситуация выравнивается. Другие исследования, например Microsoft, лишь подтверждают этот тренд: «глобальный север» внедряет ИИ почти в два раза быстрее, чем «глобальный юг».

Экономисты Anthropic предупреждают, что это может привести к росту разрыва в уровне жизни между регионами.

При этом исследование MIT показало, что 95% компаний, инвестировавших в генеративный ИИ, пока не получили чистой прибыли.