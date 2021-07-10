В App Store появилось первое приложение по доставке марихуаны

Конечно же, размещение и скачивание соответствующих приложений разрешено только для пользователей из стран, где нет законодательного запрета на это. Продавать марихуану могут только организации с лицензией.

Стоит отметить, что в Google Play по-прежнему запрещены все подобные приложения. В App Store же можно найти первую программу по доставке каннабиса. Она позволяет зарегистрироваться для покупки, оплатить её и указать адрес, куда нужно доставить товар. Утверждается, что у сервиса уже есть два миллиона зарегистрированных клиентов.

Журналисты ожидают, что Google всё же может последовать примеру Apple и тоже изменить политику магазина.