В App Store появилось поддельное приложение банка «Тинькофф»

В банке предупредили, что настоящее приложение для iOS пользователи могут скачать только на сайте банка, через представителя «Тинькофф», в официальных магазинах: Appgallery, Rustore, Sumsung Store, Xiaomi Getapps.

«Тинькофф» уже направил претензию к App Store с требованием удалить фейковое приложение. «Приложение TBank App/The Pocket App не имеет отношения к "Тинькофф", в App Store уже направлена претензия на удаление. Официальное приложение "Тинькофф" можно скачать на нашем сайте, с помощью представителей, а также в официальных магазинах: Appgallery, Rustore, Sumsung Store, Xiaomi Getapps», — сказано в сообщении пресс-службы организации.