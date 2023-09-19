В App Store появилось поддельное приложение банка «Тинькофф»Настоящее можно скачать на сайте, некоторых сервисах и через представителей «Тинькофф»
Пресс-служба банка «Тинькофф» сообщила, что в App Store появилось фейковое приложение, якобы принадлежащее кредитной организации, но на самом деле скачивать его нельзя. В настоящее время в App Store появилось приложение TBank App, использующее изображения карт «Тинькофф банка» и такую же цветовую гамму, как у банка. Но в описании продукта не указано, к какой именно кредитной организации приложение относится.
В банке предупредили, что настоящее приложение для iOS пользователи могут скачать только на сайте банка, через представителя «Тинькофф», в официальных магазинах: Appgallery, Rustore, Sumsung Store, Xiaomi Getapps.
«Тинькофф» уже направил претензию к App Store с требованием удалить фейковое приложение. «Приложение TBank App/The Pocket App не имеет отношения к "Тинькофф", в App Store уже направлена претензия на удаление. Официальное приложение "Тинькофф" можно скачать на нашем сайте, с помощью представителей, а также в официальных магазинах: Appgallery, Rustore, Sumsung Store, Xiaomi Getapps», — сказано в сообщении пресс-службы организации.