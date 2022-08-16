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В App Store появился аналог мобильного приложения Сбера«СБОЛ»
СМИ заявили, что в App Store теперь есть приложение «СБОЛ», аналог «Сбербанк Онлайн», которое в апреле удалили из магазина приложений для iPhone из-за санкций.
Сбер сам рекомендует «СБОЛ» своим клиентам. Через него можно проводить банковские операции. Авторизация в приложении осуществляется по номеру карты.
Разработчиком «СБОЛ» указана созданная в феврале компания «Открытые ИТ-решения» (LLC Open IT-Solutions). «Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в App Store. Напомним, что тем клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение "СберБанк Онлайн", удалять его не нужно», — сказали в Сбере о новом приложении.