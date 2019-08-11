В Apple Music для Android появилось караоке

Первая — это тёмный режим. При его активации фон экранов приложения становится чёрным. В настройках можно сделать так, чтобы тёмный режим включался только при экономии смартфоном заряда аккумулятора.

Вторая — это синхронизированное по времени отображение текстов песен. Работает по-принципу караоке: текст прокручивается автоматически по мере воспроизведения. Также изменился дизайн данного экрана. Буквы текста стали больше, и он занимает большую часть пространства на экране.

Стоит отметить, что о данных нововведениях Apple рассказала ещё на конференции WWDC. Забавно то, что пользователи Android (по крайней мере, части устройств) получат их раньше, чем владельцы iPhone.