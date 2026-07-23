Приложения
Опубликовано 23 июля 2026, 23:52
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В Apple Store, похоже, появится ИИ-помощник для покупок

В ближайшее время
Apple обновила политику конфиденциальности Apple Store. В тексте обнаружился новый раздел, посвящённый «Виртуальному помощнику по покупкам». Похоже, в ближайшее время в приложении появится ИИ-чатбот.
В Apple Store, похоже, появится ИИ-помощник для покупок

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Согласно описанию, помощник будет собирать информацию об аккаунте пользователя, его устройствах, операторе связи, истории чатов и, при включённом разрешении, о местоположении.

Apple также сообщает, что перед передачей данных сторонним партнёрам (которые помогают генерировать ответы) из чатов удаляются личные идентификаторы. Сами переписки сохраняются, чтобы пользователь мог вернуться к предыдущим диалогам, а также используются для внутренней аналитики компании.

Кто именно будет этими партнёрами, не уточняется, но, скорее всего, речь идёт о Google.

Источник:neowin
Автор:Максим Многословный
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