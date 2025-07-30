В «Банке технологий» Москвы появилось больше решений для цифровизации бизнеса

Опубликовано 30 июля 2025, 21:341 мин.
В «Банке технологий» Москвы появилось больше решений для цифровизации бизнесаРеестр постоянно обновляется
В онлайн-реестре «Банк технологий», размещённом на Инвестиционном портале Москвы, стало доступно более 530 решений для предприятий. Об этом сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов.
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Сервис помогает столичным компаниям находить современные технологии для улучшения работы, автоматизации процессов и повышения информационной безопасности. Все разработки предварительно проходят тестирование и добавляются в реестр только после успешной проверки.
Реестр постоянно обновляется. В 2025 году в него добавили новые разработки, в том числе от московской «МОСИТЛАБ». Среди них — система хранения с искусственным интеллектом и распознаванием лиц, которая следит за состоянием инструментов и управляет доступом, а также система контроля качества с высокой точностью измерения.
Сервис доступен онлайн через Mos ID или аккаунт Портала поставщиков.