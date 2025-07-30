В «Банке технологий» Москвы появилось больше решений для цифровизации бизнеса

Сервис помогает столичным компаниям находить современные технологии для улучшения работы, автоматизации процессов и повышения информационной безопасности. Все разработки предварительно проходят тестирование и добавляются в реестр только после успешной проверки.

Реестр постоянно обновляется. В 2025 году в него добавили новые разработки, в том числе от московской «МОСИТЛАБ». Среди них — система хранения с искусственным интеллектом и распознаванием лиц, которая следит за состоянием инструментов и управляет доступом, а также система контроля качества с высокой точностью измерения.

Сервис доступен онлайн через Mos ID или аккаунт Портала поставщиков.