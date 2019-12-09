Приложения
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В банковском приложении «Тинькофф» появились запись к врачу и заказ уборки
Скоро услуг станет больше
«Тинькофф» начал тестировать первое «суперприложение» на базе мобильного банка. В нём можно и выполнить финансовые операции, и записаться на приём в клинику, и купить билеты.
Об этом vc.ru сообщил представитель компании. Все доступные услуги можно найти в разделе приложения «Сервисы». Он представляет собой маркетплейс с предложениями различных партнёров. Этот раздел появился у части пользователей приложения для iOS. На смартфонах Android он запустится до конца 2019 года.
На данный момент пользователи, уже получившие обновление, могут записаться приём в частные или государственные клиники, в салоны красоты, купить билеты на квесты или заказать уборку. Конечно, пока эти услуги доступны только жителям крупных городов.
В скором времени в приложение добавят возможность заказа продуктов, одежды, техники, цветов, оплату заправки и каршеринга. На все эти услуги будут действовать скидки и кэшбэк.