В банковском приложении «Тинькофф» появились запись к врачу и заказ уборки

Об этом vc.ru сообщил представитель компании. Все доступные услуги можно найти в разделе приложения «Сервисы». Он представляет собой маркетплейс с предложениями различных партнёров. Этот раздел появился у части пользователей приложения для iOS. На смартфонах Android он запустится до конца 2019 года.

На данный момент пользователи, уже получившие обновление, могут записаться приём в частные или государственные клиники, в салоны красоты, купить билеты на квесты или заказать уборку. Конечно, пока эти услуги доступны только жителям крупных городов.

В скором времени в приложение добавят возможность заказа продуктов, одежды, техники, цветов, оплату заправки и каршеринга. На все эти услуги будут действовать скидки и кэшбэк.