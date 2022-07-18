В Белоруссии признали экстремистским хэштег #свободнаябеларусь

Отмечается, что экстремистским он стал ещё в феврале, но заметили это только сейчас. Соответствующую запись обнаружили в Республиканском списке экстремистских материалов на сайте Мининформа. Оттуда следует, что суд Железнодорожного района г. Гомеля 11 февраля 2022 года признал экстремистскими страницы в соцсетях под названием «Свободная Беларусь», одноимённый телеграм-канал и хэштег в Instagram.

Как пишет The Village, по этому хэштегу можно найти 7371 публикацию. Им помечают не только протестные посты, но и фотографии с маникюром, котами и др.