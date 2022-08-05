В Белоруссии признали экстремистскими стикеры в Telegram

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В Белоруссии признали экстремистскими стикеры в TelegramШутки про «Sasha 3%» теперь вне закона
В Республиканском списке экстремистских материалов на сайте Мининформа Беларуси обнаружили стикеры Telegram.
В документе говорится, что Telegram-стикеры с общими названиями «Luka» и «Sasha 3%» были признаны экстремистской информационной продукцией. Суд Центрального района Минска вынес такое решение ещё 25 июля.
Sputnik
Журналисты напомнили, что в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность за подписку на экстремистские и запрещённые Telegram-каналы. Максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.