В Белоруссии теперь можно расплачиваться картами «Мир» через смартфон

«Держатели карт "Мир" — пользователи смартфонов на базе ОС Android (от версии 7.0 с поддержкой NFC) теперь могут оплачивать покупки через Mir Pay как в России, так и в Белоруссии», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы платёжной системы «Мир».

Отмечается также, что работу с сервисом поддерживают POS-терминалы банков-участников белорусской платёжной системы БЕЛКАРТ, в которых принимаются бесконтактные карты. В будущем список расширится.