В «белый список» интернета добавили ещё СМИ, биржу, поиск работы и фастфуд

Теперь в перечень вошли новые важные ресурсы. Среди них — сайты Совета Федерации, МВД и МЧС, «Аэрофлота», Московской биржи и портала по поиску работы HeadHunter.

Также доступными останутся популярные сервисы: приложение «Радиоплеер», онлайн-кинотеатр «Иви», сеть фастфуда «Вкусно — и точка» и сайты крупных супермаркетов.

В список добавили и многие федеральные СМИ, включая «Первый канал», НТВ, RT, «Российскую газету» и другие телеканалы и издания.

Ранее в этот список уже входили сайты президента и правительства, ключевые маркетплейсы, службы такси и кинотеатры, а также социально значимые сервисы регионов. Их количество также увеличилось.

С полным перечнем вы можете ознакомиться в источнике.