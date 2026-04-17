В бете Android 17 наконец появилась «пасхалка»

Традиционное «пасхальное яйцо»

Google выпустил четвёртую бета-версию Android 17. Новых функций почти нет, зато появилось «пасхальное яйцо». Найти его просто: зайдите в «Настройки» → «О телефоне» → «Версия Android» и несколько раз нажмите на номер версии.