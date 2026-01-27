В ближайшее время Apple похвастается новой Siri на базе ИИ Google

Gemini покажет, на что он способен в экосистеме Apple

Apple и Google недавно официально подтвердили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Поскольку Apple проигрывает ИИ-гонку, компания решила использовать возможности Gemini. По данным Марка Гурмана, первые результаты этого партнёрства могут появиться уже в бета-версии iOS 26.4, возможно, в следующем месяце.