Приложения
Опубликовано 27 января 2026, 14:11
1 мин.

В ближайшее время Apple похвастается новой Siri на базе ИИ Google

Gemini покажет, на что он способен в экосистеме Apple
Apple и Google недавно официально подтвердили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Поскольку Apple проигрывает ИИ-гонку, компания решила использовать возможности Gemini. По данным Марка Гурмана, первые результаты этого партнёрства могут появиться уже в бета-версии iOS 26.4, возможно, в следующем месяце.
В ближайшее время Apple похвастается новой Siri на базе ИИ Google

© Ferra.ru

Apple, если верить СМИ, также планирует публично продемонстрировать обновлённые возможности Siri — либо на отдельном мероприятии, либо в формате закрытой презентации для СМИ.

Обновлённая Siri якобы сможет: лучше понимать, что происходит на экране, учитывать личные данные пользователя и выполнять действия внутри приложений. Эти функции будут работать на мощной модели Gemini, которую внутри компании называют Apple Foundation Models v10.