В браузер Firefox появится отдельное окно для общения с искусственным интеллектом

AI Window станет ещё одной альтернативой стандартному окну Firefox и «приватному» окну Private Window. Функция находится в разработке. Желающие могут зарегистрироваться в бета-тесте.

Как пишут в компании, цель AI Window — сделать использование искусственного интеллекта «удобным и безопасным», не навязывая его пользователю.