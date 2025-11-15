В браузер Firefox появится отдельное окно для общения с искусственным интеллектом

Опубликовано 15 ноября 2025, 13:301 мин.
В браузер Firefox появится отдельное окно для общения с искусственным интеллектомУдобно? Возможно
Mozilla работает над новой функцией для браузера Firefox — AI Window. Это отдельное окно, где пользователи смогут общаться с ИИ-помощником и получать советы во время просмотра сайтов. Функция будет опциональной.
© Mozilla
AI Window станет ещё одной альтернативой стандартному окну Firefox и «приватному» окну Private Window. Функция находится в разработке. Желающие могут зарегистрироваться в бета-тесте.
Как пишут в компании, цель AI Window — сделать использование искусственного интеллекта «удобным и безопасным», не навязывая его пользователю.