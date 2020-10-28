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В браузер Microsoft Edge добавили необычное расположение вкладок
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Традиционно принято располагать панель с вкладками в верхней части браузера. Бывают, конечно, исключения, когда ее сдвигают на нижнюю часть (привет, Яндекс.Браузер!), но это происходит очень и очень редко. Но Microsoft решила пойти дальше и подсмотреть у коллег по цеху еще более необыный способ размещения вкладок — сбоку.
Стоит отметить, что данная функция, получившая название Vertical tab, была анонсирована компанией достаточно давно — еще в марте 2020 года — но до реализации дело дошло только сейчас. Как сообщает издание MSPoweruser, нововведение пока что доступно лишь пользователям, использующим каналы распространения Canary и Dev. Вероятно, после периода тестирования, оно появится и у всех остальных пользователей браузера Edge.
По заявлениям Microsoft, Vertical tab очень удобна для управления большим количеством открытых вкладок — она не только позволяет менять порядок этих самых вкладок группами, но и дает возможность пользователю быстро выключить звук непосредственно на издающей звук вкладке.