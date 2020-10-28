В браузер Microsoft Edge добавили необычное расположение вкладок

Стоит отметить, что данная функция, получившая название Vertical tab, была анонсирована компанией достаточно давно — еще в марте 2020 года — но до реализации дело дошло только сейчас. Как сообщает издание MSPoweruser, нововведение пока что доступно лишь пользователям, использующим каналы распространения Canary и Dev. Вероятно, после периода тестирования, оно появится и у всех остальных пользователей браузера Edge.