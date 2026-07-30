В браузерной версии WhatsApp* появились аудио- и видеозвонки

Для использования звонков ничего не нужно скачивать или устанавливать. Помимо самих звонков, в веб-версию добавили демонстрацию экрана, реакции на сообщения и отдельную вкладку «Звонки» с историей и избранными контактами.

Все звонки, как и в других версиях приложения, зашифрованы, никаких ограничений по времени и дополнительной платы нет. Также теперь можно переносить звонок с одного устройства на другое, например, начать разговор на телефоне, а продолжить на компьютере, не прерывая связь.

Обновление уже начинают внедрять, и, по словам разработчиков, в ближайшее время оно станет доступно всем.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена