В браузерной версии WhatsApp* появились аудио- и видеозвонки

Опубликовано 30 июля 2026, 19:241 мин.
В браузерной версии WhatsApp* появились аудио- и видеозвонкиНаконец-то
Пользователи веб-версии WhatsApp* дождались. Теперь в браузере можно совершать голосовые и видеозвонки.
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Для использования звонков ничего не нужно скачивать или устанавливать. Помимо самих звонков, в веб-версию добавили демонстрацию экрана, реакции на сообщения и отдельную вкладку «Звонки» с историей и избранными контактами.
Все звонки, как и в других версиях приложения, зашифрованы, никаких ограничений по времени и дополнительной платы нет. Также теперь можно переносить звонок с одного устройства на другое, например, начать разговор на телефоне, а продолжить на компьютере, не прерывая связь.
Обновление уже начинают внедрять, и, по словам разработчиков, в ближайшее время оно станет доступно всем.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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