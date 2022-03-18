В Бразилии решили заблокировать Telegram

Как пишет РБК, запрос на блокировку мессенджера отправляла федеральная полиция. Суд вынес по нему решение и уже разослал постановление цифровым платформам и интернет-провайдерам. Если они не выполнят требование по блокировке, им грозит штраф до 100 тысяч реалов в день.

Сообщается, что Telegram в Бразилии решили заблокировать после того, как мессенджер проигнорировал требование о блокировке профилей, распространяющих ложную информацию. В частности, речь идёт о блогере Аллан душ Сантуше,союзнике президента Жаира Болсонару.

В полиции уточнили, что Telegram отказывается от сотрудничества с властями и поэтому «становится площадкой для распространения контента с последствиями в криминальной сфере».