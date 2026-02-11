В ChatGPT появилась реклама

Опубликовано 11 февраля 2026, 14:501 мин.
В ChatGPT появилась рекламаТесты касаются США. Пока
OpenAI объявила, что начала тестировать показ рекламы в ChatGPT для пользователей бесплатного тарифа и недорогой подписки Go (около 8 долларов в месяц). Владельцы планов подороже — Plus, Pro, Business, Enterprise и Education — рекламы видеть не будут.
© OpenAI
Компания подчёркивает, что реклама «не влияет на ответы ChatGPT». По её словам, разговоры пользователей остаются конфиденциальными, рекламодатели не получают доступ к личным данным.
Объявления будут чётко помечены как «спонсорские» и показаны отдельно от основного ответа. Они могут подбираться как по теме беседы, так и по «предыдущему взаимодействию с рекламой».
Пользователи смогут просматривать историю рекламы, удалять её, настраивать персонализацию, скрывать объявления и узнавать, почему им показали конкретное предложение.
Реклама не будет показываться пользователям младше 18 лет и не появится рядом с чувствительными темами, такими как здоровье, политика.