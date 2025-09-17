В ChatGPT появится проверка возраста

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отметил, что безопасность подростков «важнее» конфиденциальности взрослых. Новая система будет блокировать контент для взрослых и направлять пользователей на безопасную версию «при любых сомнениях».

Родительский контроль позволит связывать аккаунты детей (от 13 лет) с родительскими, ограничивать функции памяти и историю чатов, устанавливать «часы без доступа» и получать уведомления, если подросток «проявляет признаки стресса или опасного поведения». В редких случаях OpenAI может «подключить правоохранительные органы», если родители недоступны.

Вот только система возрастной идентификации основывается только на текстовых сообщениях, тем более точность подобных методов в реальных условиях ограничена, отмечают эксперты.