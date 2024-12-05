В ChatGPT появится реклама у бесплатных пользователей

Фриар отметил, что OpenAI должна тщательно продумать, когда и где будет размещаться реклама. Несмотря на то, что OpenAI оценивается в 150 миллиардов долларов, компания, по сообщениям, потратила 5 миллиардов долларов только на обучение ИИ в этом году.

Несмотря на то, что генеральный директор Сэм Альтман в прошлом с сомнением относился к рекламе, компания наняла специалистов по рекламе из Google и других технологических компаний, подмечают СМИ.