В ChatGPT появится реклама у бесплатных пользователей

Опубликовано 05 декабря 2024, 15:001 мин.
В ChatGPT появится реклама у бесплатных пользователейOpenAI рассматривает возможность показа рекламы бесплатным пользователям ChatGPT
По словам финансового директора Сары Фрайар, OpenAI изучает идею показа рекламы неплатящим пользователям ChatGPT в будущем. Хотя бесплатная версия ChatGPT не содержит рекламы, OpenAI рассматривает её как потенциальный способ увеличения доходов, учитывая высокую стоимость эксплуатации серверов.
Фриар отметил, что OpenAI должна тщательно продумать, когда и где будет размещаться реклама. Несмотря на то, что OpenAI оценивается в 150 миллиардов долларов, компания, по сообщениям, потратила 5 миллиардов долларов только на обучение ИИ в этом году.
Несмотря на то, что генеральный директор Сэм Альтман в прошлом с сомнением относился к рекламе, компания наняла специалистов по рекламе из Google и других технологических компаний, подмечают СМИ.