Глава OpenAI недавно сообщил, что пользователи теперь могут выбирать между режимами «Auto», «Fast» и «Thinking». «Auto» работает как маршрутизатор GPT-5, но пользователи могут напрямую выбрать быстрые или «обдуманные» ответы. Платные пользователи также снова получают доступ к старым моделям, включая GPT-4o, GPT-4.1 и o3. GPT-4o теперь доступна по умолчанию, а другие модели можно добавить через настройки. Сложно? Определённо. Даже в Сети это заметили.

Несмотря на критику общественности и СМИ, глава компании отметил, что в будущем OpenAI хочет сделать настройки личности моделей «более гибкими» для каждого человека.

Эксперты отмечают, что OpenAI ещё предстоит много работы в сторону «универсальности» моделей.