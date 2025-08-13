Опубликовано 13 августа 2025, 15:241 мин.
В ChatGPT вернулся выбор моделей, но всё стало только хуже — СМИА вы заметили?
После запуска GPT-5 OpenAI обещала упростить работу с ChatGPT, используя одну «универсальную» модель, которая сама выбирала бы, как лучше отвечать на запросы пользователей. Вот только пользователи такой подход не оценили. Сейчас всё вернулось на круги своя, но есть нюанс.
© OpenAI
Глава OpenAI недавно сообщил, что пользователи теперь могут выбирать между режимами «Auto», «Fast» и «Thinking». «Auto» работает как маршрутизатор GPT-5, но пользователи могут напрямую выбрать быстрые или «обдуманные» ответы. Платные пользователи также снова получают доступ к старым моделям, включая GPT-4o, GPT-4.1 и o3. GPT-4o теперь доступна по умолчанию, а другие модели можно добавить через настройки. Сложно? Определённо. Даже в Сети это заметили.
Несмотря на критику общественности и СМИ, глава компании отметил, что в будущем OpenAI хочет сделать настройки личности моделей «более гибкими» для каждого человека.
Эксперты отмечают, что OpenAI ещё предстоит много работы в сторону «универсальности» моделей.