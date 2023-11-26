В «Черную пятницу» работники Amazon устроили крупнейшую забастовку в истории компании

Представители профсоюзов провели митинг у штаб-квартиры Amazon в Великобритании, осуждая огромное богатство генерального директора Джеффа Безоса, в то время как работники находятся в тяжелых условиях.

Национальный секретарь профсоюза GMB Энди Прендергаст заявил: «Как бы быстро они ни работали, этого никогда не будет достаточно. С них хватит, поэтому сегодня они бастуют в таком огромном количестве». Аманда Гиринг, организатор GMB, заявила: «Сегодняшний день войдет в историю как поворотный момент в истории Amazon».

Борьба за справедливое обращение и заработную плату усиливается по мере того, как мировая рабочая сила объединяется против гиганта электронной коммерции.