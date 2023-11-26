В «Черную пятницу» работники Amazon устроили крупнейшую забастовку в истории компании

В «Черную пятницу» работники Amazon устроили крупнейшую забастовку в истории компанииСамое время
Более 1000 сотрудников Amazon вышли на демонстрацию, требуя справедливой оплаты и улучшения условий труда, что стало крупнейшим днем забастовки за всю 30-летнюю историю компании. Глобальное движение набирает обороты: акции протеста прошли в США, Франции, Германии и многих других странах.
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Представители профсоюзов провели митинг у штаб-квартиры Amazon в Великобритании, осуждая огромное богатство генерального директора Джеффа Безоса, в то время как работники находятся в тяжелых условиях.
Национальный секретарь профсоюза GMB Энди Прендергаст заявил: «Как бы быстро они ни работали, этого никогда не будет достаточно. С них хватит, поэтому сегодня они бастуют в таком огромном количестве». Аманда Гиринг, организатор GMB, заявила: «Сегодняшний день войдет в историю как поворотный момент в истории Amazon».
Борьба за справедливое обращение и заработную плату усиливается по мере того, как мировая рабочая сила объединяется против гиганта электронной коммерции.