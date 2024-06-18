В Chrome для Android появилась функция «Прослушать эту страницу»

Эта функция, появившаяся в версии 125, предлагает элементы управления воспроизведением, схожие с теми, что используются в музыкальных плейерах. Пользователь может поставить страницу на паузу, изменить скорость чтения, перемотать вперед, пропустить вперед или назад на 10 секунд.

Пользователи могут получить доступ к этой функции, нажав на меню с тремя точками на странице с большим количеством текста и выбрав новую опцию, расположенную чуть ниже функции «Перевод». Кроме того, пользователи могут настроить голосовые и языковые параметры.

Функция все еще находится в стадии поэтапного развертывания, поэтому ждите, если у вас ее нет.