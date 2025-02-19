В ChromeOS 133 исправят залипание клавиш

Одним из основных дополнений является функция Bounce Keys, которая помогает пользователям с ограниченной ловкостью рук, игнорируя повторные нажатия клавиш, которые обычно приводят к залипанию клавиш. Пользователи могут настроить время задержки в соответствии со своими «потребностями».

В обновлении также появилась функция Bluetooth Super Resolution, которая улучшает качество звука Bluetooth-микрофонов за счет повышения разрешения звука. Однако насколько хорошо она работает, покажет реальное тестирование.

Для тех, кто пользуется Screencast, в ChromeOS 133 расширена поддержка более 50 языков, что упрощает запись и расшифровку презентаций.

Обновление должно выйти в ближайшее время.