В ChromeOS 133 исправят залипание клавиш

Опубликовано 19 февраля 2025, 15:581 мин.
В ChromeOS 133 исправят залипание клавишНовые функции доступности, аудио и Screencast
В ближайшее время ожидается выход обновления ChromeOS 133, и команда chromeOS. dev поделилась предварительным обзором его функций.
Одним из основных дополнений является функция Bounce Keys, которая помогает пользователям с ограниченной ловкостью рук, игнорируя повторные нажатия клавиш, которые обычно приводят к залипанию клавиш. Пользователи могут настроить время задержки в соответствии со своими «потребностями».
В обновлении также появилась функция Bluetooth Super Resolution, которая улучшает качество звука Bluetooth-микрофонов за счет повышения разрешения звука. Однако насколько хорошо она работает, покажет реальное тестирование.
Для тех, кто пользуется Screencast, в ChromeOS 133 расширена поддержка более 50 языков, что упрощает запись и расшифровку презентаций.
Обновление должно выйти в ближайшее время.