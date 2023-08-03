В ChromeOS браузер и сама ОС — «одно и то же», но скоро их разделят

В ChromeOS браузер и сама ОС — «одно и то же», но скоро их разделятФункция уже тестируется
В операционной системе ChromeOS и браузере Chrome грядут интересные перемены, так как в ближайшее время будет реализован давний проект компании под кодовым названием «Lacros». Он направлен на разделение Linux-операционной системы ChromeOS и браузера Chrome, что позволит Google обновлять каждый компонент независимо друг от друга. В настоящее время проект находится в стадии беты.
Проект, получивший название «Lacros», что означает «Linux And ChRome OS», предполагает разделение системного пользовательского интерфейса и браузера на два разных двоичных файла: «ash-chrome» для системного пользовательского интерфейса и «lacros-chrome» для веб-браузера. Кроме того, в ChromeOS будет внедрен браузер Chrome для Linux - тот же браузер, который работает на Ubuntu.
Проект, находившийся в разработке около двух лет, наконец-то близок к стабильному релизу, а флаги Chrome, включающие эту функцию, уже можно найти в бета-версии.
Хотя компания Google еще не подтвердила официально этот шаг, все указывает на то, что Lacros станет неотъемлемой частью ChromeOS и браузера Chrome уже в этом месяце.