В ChromeOS браузер и сама ОС — «одно и то же», но скоро их разделят

Проект, получивший название «Lacros», что означает «Linux And ChRome OS», предполагает разделение системного пользовательского интерфейса и браузера на два разных двоичных файла: «ash-chrome» для системного пользовательского интерфейса и «lacros-chrome» для веб-браузера. Кроме того, в ChromeOS будет внедрен браузер Chrome для Linux - тот же браузер, который работает на Ubuntu.

Проект, находившийся в разработке около двух лет, наконец-то близок к стабильному релизу, а флаги Chrome, включающие эту функцию, уже можно найти в бета-версии.

Хотя компания Google еще не подтвердила официально этот шаг, все указывает на то, что Lacros станет неотъемлемой частью ChromeOS и браузера Chrome уже в этом месяце.