В чём главный недостаток антивирусов и как можно обойтись без них

В чём главный недостаток антивирусов и как можно обойтись без нихПо мнению пользователя Overclockers, полностью безопасной нельзя назвать ни одну из существующих подобных программ
На самом деле даже знаменитый «Антивирус Касперского», отмечает автор, нельзя назвать достаточно надёжным, и это основной недостаток антивирусов. Так, в 2015 году стало известно, что в течение десяти лет компания специально создавала вредоносный код для того, чтобы быстрее избавиться от конкурентов. То есть при установке антивируса некоторые файлы заражались фрагментами этого кода, причём остальные антивирусные программы воспринимали эти файлы как опасные и предлагали их удалить. В итоге после очистки системы при помощи другого антивируса компьютер просто выходил из строя.
Затем в 2017 году американские организации сообщили, что «Лаборатория Касперского» может быть связана с взломом базы данных АНБ. В итоге президент страны Дональд Трамп запретил государственным компаниям использовать этот антивирус и другие продукты «Лаборатории».
После этого в 2019 году сотрудники британской службы контрразведки и германского федерального ведомства по охране конституции заявили, что «Лаборатория Касперского» непосредственно связана «с чрезвычайно высокой угрозой шпионажа в отношении австрийской госбезопасности». Они также призвали удалить этот антивирус со всех компьютеров федеральных служб.
То же самое в плане безопасности можно сказать и про Avast. В начале 2020 года выяснилось, что компания собирала личные данные своих клиентов и продавала их через дочернюю организацию «Джамп Шот» таким корпорациям, как Google, Microsoft, Tripadvisor, Pepsi.
Даже McAfee стал жертвой мошенников. В 2020 году одна из хакерских группировок успешно распространяла среди пользователей под видом антивируса вредоносное программное обеспечение.
Что же тогда делать, если доверять антивирусам на 100 процентов нельзя? Самым простым решением автор считает отказ от таких программ. При этом необходимо будет соблюдать ряд правил:
- вести себя в Сети максимально осторожно;
- всегда устанавливать самые свежие системные обновления;
- тестировать все загруженные файлы на сервисах для онлайн-проверки безопасности;
- проводить тестирование скачанных программ на виртуальных машинах;
- отказаться от использования пиратского программного обеспечения;
- не пользоваться чужими флешками и не открывать полученные по почте файлы.