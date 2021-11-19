В чём главный недостаток антивирусов и как можно обойтись без них

На самом деле даже знаменитый «Антивирус Касперского», отмечает автор, нельзя назвать достаточно надёжным, и это основной недостаток антивирусов. Так, в 2015 году стало известно, что в течение десяти лет компания специально создавала вредоносный код для того, чтобы быстрее избавиться от конкурентов. То есть при установке антивируса некоторые файлы заражались фрагментами этого кода, причём остальные антивирусные программы воспринимали эти файлы как опасные и предлагали их удалить. В итоге после очистки системы при помощи другого антивируса компьютер просто выходил из строя.

Затем в 2017 году американские организации сообщили, что «Лаборатория Касперского» может быть связана с взломом базы данных АНБ. В итоге президент страны Дональд Трамп запретил государственным компаниям использовать этот антивирус и другие продукты «Лаборатории».

После этого в 2019 году сотрудники британской службы контрразведки и германского федерального ведомства по охране конституции заявили, что «Лаборатория Касперского» непосредственно связана «с чрезвычайно высокой угрозой шпионажа в отношении австрийской госбезопасности». Они также призвали удалить этот антивирус со всех компьютеров федеральных служб.